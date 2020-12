Aerospazio: Ingv partecipa a nuova edizione dell'Expo-Forum europeo l'11 e 12 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quest'anno la partecipazione dell'Ingv alla Nse sarà coordinata dal nuovo Centro di osservazioni spaziali della terra dell'Istituto (Cos-Ingv), nato con l'obiettivo di raccordare e pianificare le attività dell'Ente nel settore dello Spazio e dell'Aerospazio, nonché di favorire la partecipazione dei ricercatori alla generazione di servizi e prodotti per la società e per gli Enti esterni. L'Ingv sarà presente all'Expo con uno stand virtuale per presentare le attività che l'Istituto svolge in questo ambito. Presso questo "Virtual booth" il pubblico potrà interagire con il personale dell'Istituto che, attraverso del materiale informativo e una serie di seminari, illustrerà le principali attività di ricerca e servizio basate sulle analisi dei dati spaziali in cui l'Ingv è coinvolto.