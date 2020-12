Aerospazio: Ingv partecipa a nuova edizione dell'Expo-Forum europeo l'11 e 12 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali attività sono svolte grazie all'utilizzo dei dati di osservazione dallo spazio integrati con le misure effettuate da sistemi a terra, permettendo di fare ricerca di avanguardia su temi legati a terremoti, vulcani e ambiente. Anche quest'anno l'Ingv presenterà al Forum le attività svolte in cinque settori strategici: Galileo, che tramite dei dati di navigazione e posizionamento satellitare consente all'Istituto di fornire dati e servizi per scopi di geodesia, studio e monitoraggio del territorio, posizionamento di precisione e per la mitigazione degli effetti della meteorologia spaziale, in particolare per l'aviazione civile; Copernicus, programma di Osservazione della Terra finanziato dalla Commissione europea per generare prodotti usati per monitorare e conoscere meglio i fenomeni naturali del nostro Pianeta; missioni satellitari, tra cui la missione spaziale iperspettrale Asi-Prisma, per le quali l'Ingv lavora allo sviluppo di sensori di prossima generazione per l'Osservazione della Terra; supporto ai servizi e dati spaziali mediante lo sviluppo e il mantenimento di reti di monitoraggio su scala regionale, in Italia e nel Mediterraneo, e su scala globale in grado di fornire in tempo reale parametri e osservazioni geofisiche necessari per la validazione dei dati spaziali; sviluppo di start-up e tecnologie innovative, come lo spin-off SpacEarth technology, che, nel tempo, ha portato a vari brevetti nell'ambito delle applicazioni spaziali, mostrando le potenziali applicazioni nell'aviazione, nell'agricoltura di precisione, nella navigazione marittima e nelle telecomunicazioni. (Com)