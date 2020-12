Nagorno-Karabakh: copresidenti Gruppo di Minsk in visita a Baku ed Erevan nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce – il francese Stephane Visconti, il russo Igor Popov e lo statunitense Andrew Schofer – si recheranno in Armenia e Azerbaigian nel fine settimana. Lo ha detto il l’assistente del segretario di Stato Usa per gli affari europei ed eurasiatici, Philip Reeker, nel suo discorso alle audizioni del Comitato di Helsinki per i diritti umani sulle priorità e le attività degli Stati Uniti nell'Osce. Reeker ha spiegato che il copresidente statunitense Schofer, che si trova a Ginevra per aver partecipato a una riunione relativa alla Georgia, prevede di visitare Baku ed Erevan nel fine settimana con gli altri copresidenti di Russia e Francia per discutere il ripristino del processo di pace tra Armenia e Azerbaigian. Reeker ha notato che i negoziati diplomatici sono molto importanti per una soluzione duratura al conflitto. Il rappresentante diplomatico Usa ha notato che i copresidenti sono i principali mediatori in questo processo e che le parti devono raggiungere un accordo al tavolo delle trattative. Il Gruppo di Minsk dell'Osce è considerato il principale organismo di mediazione fra Armenia e Azerbaigian nel conflitto del Nagorno-Karabakh. (Nys)