Scuola, Dad insufficiente per i disabili e troppe barriere architettoniche: i dati dell'Istat

- Nell’anno scolastico 2019-2020 aumenta ancora il numero di alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane (+ 13 mila, il 3,5 per cento degli iscritti). Così l'Istat nel report relativo al l'inclusione degli alunni con disabilità. Secondo l'Istituto di statistica con la didattica a distanza diminuisce la partecipazione degli alunni con disabilità. Cresce il numero di insegnanti per il sostegno, con un rapporto alunno-insegnante migliore delle previsioni di legge, ma il 37 per cento non ha una formazione specifica. Carenti gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione nel Mezzogiorno, dove il rapporto alunno/assistente è di 5,5, oltre 13 in Campania e in Molise. Scarsa l’accessibilità per gli alunni con disabilità motoria (solo nel 32 per cento delle scuole) e molto critica la disponibilità di ausili per gli alunni con disabilità sensoriale (2 per cento). 1 su 4 sono le scuole carenti di postazioni informatiche per gli alunni con disabilità. Valle d’Aosta ed ’Emilia- Romagna le regioni più virtuose (85 per cento di scuole provviste di postazioni). 23 per cento la quota di alunni con disabilità che non hanno partecipato alla Dad tra aprile e giugno. +60mila gli alunni con altri bisogni educativi speciali. Rappresentano l’11 per cento degli iscritti nella scuola secondaria e il 6,5% nella scuola primaria di primo grado.Sono ancora troppe le barriere fisiche presenti nelle scuole italiane: solamente una scuola su tre risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria. Secondo le rilevazioni dell'istituto di statistica, la situazione appare migliore nel Nord del Paese dove si registrano valori superiori alla media nazionale (36 per cento di scuole a norma) mentre peggiora, raggiungendo i livelli più bassi, nel Mezzogiorno (27 per cento). La regione più virtuosa è la Valle d’Aosta, con il 63 per cento di scuole accessibili, di contro la Campania si distingue per la più bassa presenza di scuole prive di barriere fisiche (21 per cento). La mancanza di un ascensore o la presenza di un ascensore non adatto al trasporto delle persone con disabilità rappresentano le barriere più diffuse (44 per cento). Frequenti sono anche le scuole sprovviste di bagni a norma (26 per cento) o servoscala (interno ed esterno, 25 per cento). Raramente invece si riscontra la presenza di scale o porte non a norma (rispettivamente 6 per cento e 3 per cento). Inoltre, in Italia appena il 2 per cento delle scuole dispone di tutti gli ausili senso-percettivi destinati a favorire l’orientamento all’interno del plesso e solo il 18 per cento delle scuole dispone di almeno un ausilio. Anche in questo caso sul territorio si delinea un chiaro gradiente Nord-Sud: la quota diminuisce progressivamente, passando dal 22 per cento delle regioni del Nord al 14 per cento di quelle del Mezzogiorno. Nonostante si rilevi ancora un grave ritardo nei livelli di accessibilità, solo il 12 per cento delle scuole ha effettuato,nel corso dell’anno scolastico, lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.Gli insegnanti per il sostegno che nell’anno scolastico 2019/2020 operano nelle scuole italiane sono poco più di 176 mila. A livello nazionale il rapporto alunno-insegnante (pari a 1,7 alunni ogni insegnante per il sostegno) è migliore di quello previsto dalla Legge 244/2007 che raccomanda un valore pari 2. Tuttavia, secondo l'istituto di statistica, il numero di insegnanti specializzati risulta ancora insufficiente; la richiesta di queste figure aumenta di anno in anno più velocemente di quanto non cresca l’offerta. Per questa ragione nel 37 per cento dei casi si selezionano i docenti per il sostegno dalle liste curricolari; si tratta di docenti individuati per rispondere alla carenza di insegnanti per il sostegno, ma che non hanno una formazione specifica per supportare al meglio l’alunno con disabilità. Questo fenomeno è più frequente nelle regioni del Nord, dove la quota di insegnanti curricolari che svolgono attività di sostegno sale al 47 per cento mentre si riduce nel Mezzogiorno attestandosi al 24 per cento. (Rin)