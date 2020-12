Mes: Crippa (M5s), profonda revisione perché non sia come prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi poniamo all’Europa l’ambizioso obiettivo della revisione profonda del Mes che non può tornare nella veste pre Covid”. Lo ha affermato il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa, annunciando il voto a favore alla risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Questo “non è un voto per attivare il Mes o ratificare la riforma su cui si esprimerà l’intero parlamento”, ha aggiunto. (Rin)