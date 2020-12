Speciale difesa: incontro primi ministri Vietnam-Laos, piano decennale di cooperazione con 17 documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Vietnam e Laos, Nguyen Xuan Phuc e Thongloun Sisoulith rispettivamente, si sono incontrati ieri ad Hanoi per la 43ma riunione della Commissione intergovernativa, incontro che si è concluso con una dichiarazione congiunta e la firma di 17 documenti di cooperazione. Lo riferiscono le agenzie di stampa ufficiali di entrambi i paesi. I due premier hanno definito le strategie cooperative per i prossimi dieci anni concordando di continuare a rafforzare la collaborazione in materia di politica, difesa, sicurezza nonché comunicazioni, trasporti, energia, commercio e investimenti, istruzione. I due leader si sono anche impegnati a proseguire lo sviluppo del confine condiviso come “confine di pace, stabilità e cooperazione” e ad aiutarsi nei consessi internazionali. Nell’appuntamento annuale è stata espressa soddisfazione per i risultati conseguiti nell’attuazione degli accordi precedenti, grazie anche a un costante scambio politico, ed è stata sottolineata la collaborazione degli ultimi mesi, segnati dalla pandemia di coronavirus e da disastri naturali. (Fim)