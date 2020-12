Speciale difesa: esercito Algeria, dobbiamo affrontare minacce a sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell’Algeria ha indicato, secondo un editoriale apparso sulla rivista “El Djeich” (L’esercito), che “la minaccia di alcune parti alla sicurezza della regione ci preoccupa, e dobbiamo prepararci a farvi fronte”. “Queste minacce, anche se indirette, ci riguardano e dobbiamo essere pronti ad affrontarle”, prosegue l’editoriale. “E’ imperativo farlo, perché il nostro Paese ha obblighi regionali imposti dal suo ruolo centrale”, si legge. “Questi piani ostili che prendono di mira il nostro paese richiedono necessariamente che il nostro popolo comprenda la verità dei loro obiettivi nascosti”, prosegue l’articolo. In un programma trasmesso lo scorso novembre dalla televisione algerina, pochi giorni dopo l’intervento militare del Marocco nella regione di Guerguerat, il ministero algerino della Difesa ha diffuso un reportage in cui appaiono per la prima volta il missile balistico “Iskander E” e altre armi pesanti. Non era certo, fino ad allora, che l’esercito algerino detenesse tale tipologia di missile balistico, ad alta precisione. (Ala)