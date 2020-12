Speciale difesa: Francia-Egitto, Al Sisi incontra ministra Difesa francese Parly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha incontrato a Parigi la ministra della Difesa francese, Florence Parly. Lo riferisce il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. L’incontro si è svolto al palazzo degli Invalides di Parigi, nel quadro della visita del presidente egiziano in corso in questi giorni nella capitale francese. Durante l’incontro le parti hanno affrontato aspetti della cooperazione militare fra i paesi, e i mezzi per svilupparla nei mesi a venire. Da parte sua Parly ha auspicato un rafforzamento della cooperazione militare e di sicurezza fra Parigi e il Cairo. La ministra della Difesa francese ha anche elogiato l’”importante e cruciale” ruolo dell’Egitto nel conseguire un equilibrio nella regione, definendolo “un pilastro della stabilità e della sicurezza nel Mediterraneo”. Il presidente Al Sisi ha invece confermato il desiderio dell’Egitto di rafforzare i legami militari e di sicurezza, nel quadro del partenariato strategico tra Francia ed Egitto. (Cae)