Speciale difesa: Mozambico-Portogallo, vertice a Maputo su cooperazione

- Il ministro della Difesa portoghese, Gomes Cravinho, incontra a Maputo il suo omologo mozambicano, Jaime Bessa Neto. La visita mira ad affrontare l'attuale cooperazione nel campo della Difesa tra i due Paesi, "nell'ambito della negoziazione di un nuovo programma quadro", ha affermato il ministero in una nota, evidenziando che l'ultimo accordo di cooperazione tecnica nel settore militare tra Portogallo e Mozambico è stato firmato nel 1988. Un altro dei temi in discussione sarà la priorità data dalla presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea che inizierà nel gennaio 2021 al "rafforzamento delle relazioni nel campo della sicurezza e della difesa tra Europa e Africa" nel campo della pace e della sicurezza, con l'obiettivo di frenare la "crescente instabilità e violenza" nel continente. L'ultima visita di un ministro della Difesa portoghese in Mozambico ha avuto luogo nel febbraio 2018. Il titolare della Difesa era allora Azeredo Lopes. "Il Mozambico è un Paese fratello della Comunità dei Paesi di lingua portoghese con il quale ci sentiamo molto vicini", ha affermato Cravinho. (Spm)