Speciale difesa: Siria, tribunale russo dispone arresto in contumacia per quarto aggressore pilota Filipov

- Un tribunale di Mosca ha disposto l'arresto in contumacia di un cittadino siriano, Abdel Sattar Abdul Gafur al-Siyakh, coinvolto nell'aggressione che ha portato alla morte di un pilota russo Roman Filipov dell'Su-25SM abbattuto in Siria. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Interfax" il portavoce della Corte Irina Sofinskaja. Il 3 dicembre, sempre il tribunale Basmannij di Mosca ha disposto l'arresto in contumacia di tre militanti coinvolti nell'omicidio del pilota russo in Siria. Tutte le persone coinvolte nel processo sono accusate di "partecipazione alle attività di un'organizzazione che, secondo la legislazione della Federazione Russa, è riconosciuta come terrorista" e di tentato omicidio. Nel febbraio 2018, a Idlib, i terroristi hanno abbattuto l'aereo Su-25 del maggiore russo Filipov con un sistema missilistico antiaereo. Il pilota è riuscito a salvarsi dallo schianto ed è sbarcato in una zona controllata dai militanti dove ha ingaggiato uno scontro a fuoco con i militanti islamisti. Secondo il resoconto del ministero della Difesa della Federazione Russa, il pilota si è fatto esplodere con una granata all'arrivo dei militanti. Dal luglio 2018 il tribunale Basmanny di Mosca ha emesso un mandato per l'arresto in contumacia di 16 siriani coinvolti nella morte di personale militare russo in Siria, tutti sono sulla lista internazionale dei ricercati. (Rum)