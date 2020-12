Speciale difesa: Usa, Biden annuncerà i candidati capo del Pentagono e procuratore generale questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha in programma di annunciare i suoi candidati a segretario della Difesa e procuratore generale alla fine di questa settimana. L'ex vicepresidente democratico lo ha annunciato ai giornalisti a Wilmington, nel Delaware, secondo quanto riportato dal sito di approfondimento politico "The Hill". Biden ha parlato di una data compresa tra mercoledì e venerdì. Il capo del Dipartimento della Difesa e del Dipartimento di Giustizia sono i due posti di gabinetto più importanti che deve ancora ricoprire. Il presidente eletto lunedì ha annunciato formalmente i membri del suo team sanitario, compresa la sua scelta del Procuratore generale della California Xavier Becerra come segretario dei Servizi sanitari e umani. Tra i candidati a procuratore generale vi sono Jeh Johnson, che è stato consigliere generale del Pentagono e segretario del Dipartimento della Sicurezza interna durante l'amministrazione di Barack Obama, e Sally Yates, che è stata vice procuratore generale nella stessa amministrazione. (Nys)