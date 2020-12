Speciale difesa: Francia-Finlandia, ministra Parly a colloquio con omologo Kaikkonen, focus su iniziative europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa francese, Florence Parly, ha tenuto colloqui con la sua controparte finlandese, Antti Kaikkonen, sulle questioni di sicurezza europea e sulle iniziative di difesa comune. “Conversazione con la mia controparte finlandese, Antti Kaikkonen. Rinnovato il desiderio di andare avanti insieme verso un'Europa della difesa più forte”, ha scritto Parly su Twitter. Il programma Defence Europe implica il progresso dei partenariati per la sicurezza che coinvolgono Paesi europei all'interno e all'esterno dell'Ue e dei quadri della Nato. La ministra ha specificato in una serie di tweet separati che la Finlandia è uno dei partner più attivi della Francia nell'Iniziativa europea di intervento del 2018, un progetto militare sostenuto da Parigi che unisce 14 Paesi europei e opera al di fuori di strutture come la Nato o il ramo della difesa dell'Ue. In particolare, la Finlandia ha aderito al progetto nel novembre 2018. Parly ha quindi aggiunto che la partnership tra Francia e Finlandia aumenterebbe se Helsinki scegliesse di acquistare il velivolo francese Dassault Rafale rispetto alle proposte dei produttori di aeromobili di Stati Uniti, Svezia e Regno Unito. “Se la Finlandia scegliesse la Rafale per la sostituzione dei suoi F-18, sarebbe l'ennesimo passo per rafforzare questo forte legame strategico che ci unisce”, ha aggiunto Parly. Il governo finlandese ha pianificato di ritirare i suoi jet F / A-18C / D Hornet tra il 2025 e il 2030 nell'ambito del programma HX Fighter e di rinnovare la sua flotta aerea. Helsinki annuncerà la sua scelta finale alla fine del 2021: attualmente sono in lizza Francia, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. (Frp)