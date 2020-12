Speciale difesa: Armenia, proteste a Erevan contro il premier Pashinyan, fermati 90 manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 90 manifestanti sono stati fermati e condotti presso le caserme della polizia di Erevan per essere interrogati dopo aver preso parte alle manifestazioni di protesta organizzate dall’opposizione nella capitale armena. È quanto riferisce la polizia in una nota, secondo quanto riferisce l’agenzia russa “Spuntik”. Le nuove proteste, organizzate per chiedere le dimissioni del primo ministro Nikol Pashinyan, eran state annunciate in precedenza dal portavoce del partito Dashnaktsutyun (Federazione rivoluzionaria armena), Ishkhan Sagatelyan, precisando che l’opposizione ha concesso a Pashinyan un ultimatum per dimettersi entro le 12 ora locale (le 9 in Italia) prima di indire proteste di massa in tutto il Paese. “Come si vede, Pashinyan non ha rassegnato le dimissioni. Pertanto, i cittadini armeni hanno il diritto legittimo di compiere atti pacifici di disobbedienza civile”, ha detto Sagatelyan in un discorso televisivo nel quale ha invitato gli armeni ad agire in modo lecito e a non soccombere alle provocazioni e ha esortato le forze dell'ordine a proteggere il diritto dei cittadini a manifestazioni pacifiche. L'opposizione chiede che Pashinyan si dimetta dopo aver firmato l’accordo di cessazione delle ostilità in Nagorno-Karabakh con la Russia e l'Azerbaigian. L'accordo è considerato oltraggioso da molti nel Paese caucasico in quanto consente a Baku di mantenere il controllo dei territori conquistati durante le ostilità iniziate lo scorso 27 settembre e conclusesi il 9 novembre con la sigla dell’intesa. Nel clima di tensioni che segna la politica armena, il ministro della Difesa David Tonoyan ha rassegnato le dimissioni il mese scorso. (Rum)