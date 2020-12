© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha ringraziato Papa Francesco per il saluto rivolto ai militari e alle forze dell'ordine in servizio. "Nella Festa dell'Immacolata, Papa Francesco ha rivolto un saluto ai militari e alle forze dell’ordine in servizio. La Difesa ringrazia per questo Suo gesto. Semplice e bellissimo", ha scritto Guerini su Twitter. (Res)