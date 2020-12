Camerun: revocati i domiciliari per il leader di opposizione Kamto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Camerun hanno revocato gli arresti domiciliari disposti per il leader di opposizione Maurice Kamto. Lo ha confermato alla stampa locale il suo legale Henri Kouokam, mentre secondo un funzionario la misura cautelare in vigore dallo scorso 21 settembre è stata ritirata nel quadro della distensione promessa nel quadro dello svolgimento delle elezioni regionali, tenute domenica e boicottate dal partito di Kamto, il Movimento per la rinascita del Camerun (Mrc). Un ordine di rilascio firmato dal portavoce del governo, Rene Sadi, ha indicato che anche alcuni dei sostenitori di Kamto finora mantenuti in detenzione erano stati liberati. Più volte arrestato in quanto ritenuto "dissidente" dal governo di Yaoundé, a favore di Kamto era stato in realtà disposto un ordine di scarcerazione lo scorso 5 ottobre dopo una detenzione di 9 mesi per "insurrezione" - crimine punibile con la pena di morte - ma nei fatti l'uomo è stato da allora confinato in casa sua. Arrivato secondo alle elezioni 2018 contro il presidente Paul Biya, Kamto non ha mai riconosciuto la sua rielezione.(Res)