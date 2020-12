Pa: Bombardieri (Uil), mortificata da tutti governi e forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raccontate che è necessario riformare la Pubblica amministrazione mortificata da tutti i Governi e le forze politiche. Raccontate che solo investendo nella Pubblica amministrazione è possibile dare servizi migliori ai cittadini e alle aziende". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in occasione dello sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego. "Raccontate che ci sono circa 350 mila precari che corrispondono ad altrettante famiglie che aspettano un futuro dignitoso. Raccontate - ha proseguito - che nel corso degli ultimi 10 anni sono stati tagliati alla sanità 37 miliardi. Raccontate che medici e personale sanitario hanno perso la vita perché spesso mancano i dispositivi di sicurezza, che spesso sono sottoposti a turni massacranti per carenza d’organico. Raccontate che oggi moltissimi lavoratori e lavoratrici hanno prestato servizio pur aderendo alla mobilitazione. Raccontate che riducendo tutela e diritti di chi li ha non si aumentano quelli di chi non li ha. Raccontate - ha concluso Bombardieri - che la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici passa attraverso una redistribuzione della ricchezza e per fare questo serve rinnovare i contratti".(Com)