Sisma Mantova: Fontana firma nuova ordinanza per recupero a Quistello

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato l'Ordinanza n. 625 del 26 novembre 2020, pubblicata sul Burl (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, con la quale viene finanziato per un importo pari a 1,8 milioni di euro, l'intervento di restauro architettonico e miglioramento sismico del Palazzo Palestra "Ex Casa dei Balilla", secondo lotto, sito nel Comune di Quistello. L'intervento, che prevede opere di recupero conservativo delle superfici e di abbattimento delle barriere architettoniche, il completo rifacimento di tutti gli impianti idraulici-sanitari, di illuminazione, di acustica, di riscaldamento e di climatizzazione, ha come finalità la trasformazione dell'edificio in un luogo adatto a ospitare esposizioni permanenti e una sala polivalente. (Com)