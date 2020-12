Usa: chi è Pete Buttigieg, il giovane leader Dem che potrebbe essere nominato ambasciatore in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 38enne Pete Buttigieg, ex sindaco della cittadina di South Bend, nell’Indiana, potrebbe essere nominato da Joe Biden prossimo ambasciatore statunitense in Cina, in un contesto di rivalità strategica sempre più serrata tra le due maggiori Potenze globali. Ad anticipare in esclusiva la possibile nomina è stato il sito d’informazione “Axios”. Ex sindaco di South Bend, cittadina di 100 mila abitanti nell'Indiana, Buttigieg è stato associato nelle scorse settimane a diverse possibili nomine che però non si sono concretizzate. Considerato dai media statunitensi come uno tra i volti più promettenti dell’establishment progressista, prima che le tensioni di carattere etnico e identitario proiettassero alla ribalta esponenti più radicali del Partito democratico, Buttigieg ha debuttato sul palcoscenico della politica nazionale statunitense alla fine dello scorso anno con la sua candidatura alle primarie presidenziali del Partito democratico. Durante le prime fasi delle primarie, all’inizio di quest’anno, ha conquistato la maggior parte dei delegati dell’Iowa, prima di ritirarsi dalla contesa e sostenere la candidatura di Biden. Omosessuale dichiarato, Buttigieg aveva guadagnato notorietà anche per i suoi scontri verbali con il vicepresidente Mike Pence, cristiano conservatore originario a sua volta dell’Indiana, che ha guidato come governatore dal 2013 al 2017. Proprio a causa della centralità attualmente rivestita dalle politiche identitarie nell’agenda del Partito democratico, Biden ha faticato però a trovare un ruolo adatto a Buttigieg nella futura amministrazione, preferendo la nomina di donne ed esponenti delle minoranze etniche per le cariche di maggior rilievo. (segue) (Nys)