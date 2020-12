Usa: chi è Pete Buttigieg, il giovane leader Dem che potrebbe essere nominato ambasciatore in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nome di Buttigieg era stato inizialmente associato alla carica di direttore del dipartimento per gli Affari dei veterani. Durante le primarie del Partito democratico, l’ex sindaco 38enne aveva dato grande risalto al suo servizio come volontario delle Forze armate in Afghanistan: una voce del suo curriculum che però gli era valsa anche diverse critiche, dal momento che il suo servizio attivo si era protratto per soli sette mesi, e non aveva incluso alcun ruolo di combattimento effettivo. Nei giorni scorsi i media statunitensi avevano anticipato anche la possibile nomina di Buttigieg a rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite; tale incarico è stato però assegnato da Biden a Lind Thomas-Greenfield, veterana della diplomazia Usa già responsabile del dipartimento per gli Affari africani durante l’amministrazione presidenziale Obama. L’assegnazione al giovane democratico di una importante carica diplomatica costituirebbe comunque uno sviluppo inatteso: il 38 Buttigieg è poliglotta, ma non ha alcuna esperienza pregressa in campo diplomatico, e l’incarico di ambasciatore Usa in Cina viene solitamente conferito a veterani della politica e della diplomazia statunitensi prossimi alla fine della loro carriera. Un’eccezione in tal senso risale al 1974, quando il presidente degli Stati Uniti Gerald Ford nominò responsabile dell’ufficio di collegamento a Pechino l’allora 50enne George H.W. Bush, che sarebbe divenuto a sua volta presidente degli Stati Uniti nel 1989. (segue) (Nys)