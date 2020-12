Usa: chi è Pete Buttigieg, il giovane leader Dem che potrebbe essere nominato ambasciatore in Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buttigieg non si è mai occupato ad alcun titolo delle relazioni Usa-Cina, ma un’idea di quella che potrebbe essere la sua linea diplomatica emerge da un editoriale pubblicato a sua firma sulla “Washington Post”, lo scorso maggio. Nell’editoriale, Buttigieg accusava Trump di “polarizzare e paralizzare l’America” e di essere dunque “il candidato dei sogni della Cina”. Secondo il giovane democratico, lo scontro diretto intrapreso da Trump con la prima Potenza asiatica “dà alla Cina l’opportunità di mettere in discussione il progetto americano e la stessa democrazia liberale. (Pechino) spera in altri quattro anni di Trump”. La nomina ad ambasciatore darebbe un forte impulso alle ambizioni presidenziali di Buttigieg, che per il momento l’ex sindaco ha soltanto rinviato. Secondo alcuni osservatori, però, è anche possibile che Buttigieg rimanga inizialmente escluso dall’amministrazione Biden, nonostante quest’ultimo abbia espresso grande apprezzamento per il giovane politico, arrivando addirittura a paragonarlo al suo figlio defunto, Beau Biden: “Non credo di averlo mai detto prima, ma (Buttigieg) mi ricorda mio figlio Beau. So che per molte persone non avrà un grande significato, ma per me è il miglior complimento che potrei mai rivolgere a un uomo o a una donna”, ha dichiarato l’ex vicepresidente Usa lo scorso marzo, poco dopo aver ricevuto il suo sostegno alle primarie. (Nys)