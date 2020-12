Germania verso un nuovo lockdown, Merkel: "Occorrono riguardo e solidarietà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha ribadito la necessità di attuare un blocco generale in Germania al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Intervenendo oggi al Bundestag (Parlamento federale tedesco), Merkel ha dichiarato di ritenere giusto chiudere i negozi dopo Natale, almeno fino al 10 gennaio. Inoltre, andrebbe sospeso l'insegnamento nelle scuole e l'avvio ferie natalizie andrebbe anticipato al 16 dicembre. Per Merkel, al fine di contrastare con successo la pandemia, è necessario fare affidamento sui dati scientifici. La cancelliera ha, inoltre, chiesto ai tedeschi di ridurre in maniera significativa i contatti prima di Natale. Ora sono richiesti “riguardo e solidarietà”. Secondo Merkel, infatti, “la chiave più importante per combattere con successo il virus” in Germania è “il comportamento responsabile di ogni individuo e la disponibilità a partecipare”. La cancelliera si è quindi detta convinta che “la stragrande maggioranza” dei tedeschi è pronta a continuare con le restrizioni anticontagio ed ha aggiunto che è “sinceramente grata” per tale disponibilità.Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in Germania vi è “un barlume di speranza” che le prime vaccinazioni possano essere avviate all'inizio del nuovo anno. Tuttavia, nel primo trimestre, è improbabile che sia possibile effettuare tante vaccinazioni da assistere a una riduzione radicale dei contagi. A ogni modo, sarà possibile vaccinare gli anziani e gli operatori sanitari, i gruppi in cui si verifica “la maggior parte dei decessi”. Merkel si è espressa a favore di una “equa distribuzione” dei vaccini in tutto il mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo. (Geb)