Lavoro: Stacchiotti (Inwit), valorizzazione differenze è una priorità inclusa nel Piano strategico

- Per Inwit la valorizzazione delle differenze è una priorità illustrata anche nel Piano industriale: puntiamo a garantire un equilibrio di genere con processi specifici, e già dai processi di selezione. Così Francesca Stacchiotti, direttore di Inwit per le risorse umane, intervenuta oggi al webinar “Quali politiche per l’inclusione” organizzato dalla società. “Tra le attività tese a promuovere l’inclusione è particolarmente importante il sostegno alla genitorialità, e per questo ci siamo dotati di un nuovo modello di organizzazione del lavoro che rafforza i concetti di responsabilità, fiducia e delega puntando sulla flessibilità di luogo e orario di lavoro”, ha spiegato, ribadendo che Inwit vuole essere un luogo “inclusivo in senso ampio”. “Con questo obiettivo abbiamo istituito un team di diversity e inclusion che contribuisce alla definizione delle policy: puntiamo a diventare un ambiente di lavoro che garantisca comportamenti attenti e rispettosi di tutte le sensibilità presenti in azienda”, ha concluso. L’importanza dei concetti di diversità e inclusione è stata ribadita anche da Michelangelo Suigo, direttore delle relazioni esterne e della comunicazione di Inwit che ha partecipato al webinar in qualità di moderatore, che ha ribadito quanto il paradigma faccia parte della strategia di business dell’azienda. “Non si può pensare che le politiche di genere e le attività di diversity e inclusion siano sganciate e distanti dalla strategia industriale di una società”, ha detto. (Ems)