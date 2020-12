Ucraina: fonti stampa, possibile nuova serrata di due settimane dal primo gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine stanno valutando la possibilità di introdurre un blocco di due settimane dal primo gennaio 2021 per contenere i contagi di Covid-19. La decisione in questione potrebbe essere presa oggi, secondo alcune fonti governative citate dalla stampa di Kiev. "Per invitare le autorità locali a chiudere tutte le istituzioni educative e tutti i punti vendita (eccetto le rivendite alimentari e le farmacie), sarà consentita la consegna a domicilio. Il trasporto pubblico funzionerà con delle restrizioni (molto probabilmente solo il 50 per cento dei posti)", ha detto la fonte. Inoltre, i cittadini potranno viaggiare in altre città e regioni, poiché le autorità non sospenderanno il traffico intercittadino e interregionale. "Le chiese saranno aperte. Anche l'intero settore dell'intrattenimento (club, concerti) sarà vietato. E, naturalmente, le persone dovrebbero indossare maschere o pagare multe in caso di violazione di questa misura", ha aggiunto la fonte. (Rum)