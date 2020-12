Elezioni in Ghana, Akufo-Addo in testa con oltre il 51 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del Ghana è in testa con il 51,4 per cento dei voti nei risultati provvisori delle elezioni presidenziali che si sono tenute lunedì nel Paese, contro il 47,8 per cento a favore dell'ex capo dello Stato John Dramani Mahama. Lo riferisce la commissione elettorale, in quelli che sono per il momento ancora risultati parziali dopo lo spoglio di oltre 12,8 milioni di schede (oltre 17 milioni di cittadini erano chiamati al voto). Già nella giornata di ieri Akufo-Addo si è detto "certo" della vittoria, mentre lo storico rivale Mahama lo ha invitato a "non rubare le elezioni". Polemiche si sono inoltre sollevate dalle fila dell'opposizione per presunti episodi di intimidazione da parte dei militari nei confronti dei sostenitori di Mahama. La commissione elettorale ha ritrattato la promessa iniziale di pubblicare i risultati ufficiali 24 ore dopo la fine del voto, affermando che era necessario più tempo per garantire l'accuratezza. Nelle 16 regioni del Paese sono stati allestiti in totale 33 mila seggi elettorali. Oltre che per la scelta del nuovo presidente della Repubblica, i cittadini sono stati chiamati al voto anche per eleggere i 275 membri del parlamento.Quelle che si sono svolte lunedì sono le ottave elezioni generali dal ripristino della democrazia multipartitica, nel 1992. Favorito d’obbligo della vigilia è il presidente uscente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, 76 anni, candidato del Nuovo partito patriottico (Npp) e che corre per un secondo mandato alla guida del Paese. Il principale sfidante è come detto il suo predecessore, John Dramani Mahama, 62 anni, candidato del Congresso nazionale democratico (Ndc) che ha servito come presidente del Ghana per un solo mandato dal 2012 al 2016. Oltre al capo dello Stato in carica e al suo predecessore, sono 11 gli altri candidati in lizza, fra cui tre donne: si tratta dell'ex first lady Nana Konadu Agyemang Rawlings, candidata del Partito democratico nazionale (Ndp); di Akua Donkor, candidata del Partito ghanese della libertà (Gfp); e di Brigette Akosua Dzogbenuku, esponente del Partito popolare progressista (Ppp). In corsa anche il candidato indipendente Alfred Kwame Asiedu Walker.Akufo-Addo e Mahama si sfidarono già nelle precedenti elezioni del 2012 (vinte da Mahama) ed in quelle del 2016 (vinte da Akufo-Addo). Secondo i sondaggi preelettorali, in cima all’agenda dei candidati e dei rispettivi elettori ci sono i temi della disoccupazione, delle infrastrutture, dell'istruzione e della sanità, alla luce anche della pandemia di Covid-19 tuttora in corso. Dall'inizio degli anni 2000 il Ghana, Paese ricco di minerali – in particolare oro e cacao – che ha registrato una forte crescita e un dimezzamento del tasso di povertà estrema in meno di 25 anni, tuttavia alcune regioni, soprattutto nel nord, continuano a vivere in estrema povertà, senza acqua potabile né elettricità. In particolare la crisi causata dal coronavirus ha colpito duramente il Paese, la cui crescita quest'anno dovrebbe scendere allo 0,9 per cento, secondo le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), il tasso più basso osservato da oltre 30 anni, contro il 6,5 per cento del 2019.Il presidente uscente Akufo-Addo è stato elogiato da più parti per la sua gestione della crisi e ha mantenuto alcune delle promesse fatte durante la campagna del 2016, in particolare per quanto riguarda l'istruzione e l'accesso all'elettricità, ma ha eluso il suo impegno principale, ovvero la lotta alla corruzione, dopo che il mandato del suo predecessore Mahama era segnato da scandali diffusi che ne avevano compromesso la rielezione: secondo un sondaggio Afrobarometer condotto nel 2019, il 53 per cento dei ghanesi ritiene che il livello di corruzione sia aumentato nel Paese. Inj un tale contesto, è notizia del mese scorso che il procuratore speciale anti-corruzione, Martin Amidu, ha rassegnato le dimissioni dopo aver accusato lo stesso presidente Akufo-Addo di aver interferito nel suo lavoro. Quest’ultimo, da parte sua, ha negato le accuse di interferenza definendole come "errori di fatto" e ha precisato che né lui né alcun membro del suo governo hanno interferito con il lavoro di Amidu, ribadendo che sono state messe a disposizione risorse adeguate per consentirgli di svolgere il suo lavoro in modo efficiente ed efficace. (Res)