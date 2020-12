Lombardia: Forte (M5s), bene bando per rimozione amianto dalle scuole, obiettivo "zero" entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha approvato interventi a favore del patrimonio scolastico per la bonifica dell'amianto ed il ripristino degli edifici scolastici per 16 milioni di euro. Monica Forte, Consigliera regionale del M5S Lombardia e Presidente della Commissione regionale antimafia dichiar in una nota: "sono molto felice di questo finanziamento che si aggiunge a quelli che abbiamo chiesto e ottenuto nei mesi scorsi. Dopo le prime risorse, 5 milioni di euro oggi esaurite, il bando riparte con una somma ben più consistente di 16 milioni per le scuole primarie e secondarie i poli d'infanzia e i centri di formazione professionale”. “Tutto nasce da un lavoro approfondito di censimento che abbiamo cominciato non appena eletti e che ha trovato interesse e sostegno da parte dell'assessore Melania Rizzoli”, prosegue Forte spiegando che “ora però è necessaria la collaborazione di tutti perché le risorse siano spese al meglio: è necessario contattare le segreterie scolastiche e i comuni per segnalare che il bando sarà aperto e accessibile fino al 18 gennaio”. “Dobbiamo dare massima visibilità all'iniziativa in modo che le nostre scuole possano rapidamente avviare i progetti per la rimozione del materiale cancerogeno. Se il bando si esaurirà sarà nostra premura chiederne il rifinanziamento: il nostro obiettivo rimane amianto zero nelle scuole entro il 2023" conclude la consigliera pentastellata.(Com)