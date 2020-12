Spagna: ministro Escriva, non ci sono condizioni per settimana lavorativa di 4 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento in Spagna a causa dei livelli di produttività e competitività non ci sono i margini per attuare una settimana lavorativa di quattro giorni. Lo ha affermato oggi il ministro dell'inclusione, José Luis Escrivá, in un'intervista a "Radio Catalunya". La settimana scorsa, il vicepremier, Pablo Iglesias, avava dichiarato che l'esecutivo stava esplorando la riduzione dell'orario di lavoro nel quadro del dialogo sociale. Sulla stessa linea si era mostrata la ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, chirendo che ciò rientra nel programma del governo di coalizione. In merito al possibile aumento del salario minimo interprofessionale dagli attuali 950 euto 1.000 euro entro il 2021, Escrivá ha chiarito di "non esserne a conoscenza" per il momento. (Spm)