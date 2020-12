Pa: sindacati a Dadone, da ministra parole inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ministra Dadone non comprende la gravità delle sue affermazioni". Così Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, replicano alle parole della ministra della Pa, Fabiana Dadone, relative allo sciopero di oggi dei servizi pubblici. "Riguardo alle sue dichiarazioni rimarchiamo che 'dei 400 milioni in più, 270 a chi guadagna meno' - precisano -, è già così per effetto delle scelte che i sindacati hanno fatto nella tornata precedente, introducendo l'elemento perequativo. Lei non se ne era minimamente preoccupata e se non avessimo proclamato lo sciopero anche quelle risorse sarebbero state sottratte dalle buste paga attuali di tutti i dipendenti pubblici". (segue) (Com)