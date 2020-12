Pa: sindacati a Dadone, da ministra parole inaccettabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, proseguono le organizzazioni sindacali, "rispetto alla convocazione, ricordiamo alla ministra che la responsabilità dello sciopero è di chi non ha trovato tempo dal 20 ottobre, giorno della proclamazione dello stato di agitazione, per incontrare i sindacati. Convocarci per il 10, quando c'erano molti giorni per avviare il confronto prima, è stata una sua scelta". Ancora, aggiungono, "a noi appare evidente che il messaggio che sta dando la ministra è chiaro: su stabilizzazioni precari, piano straordinario di assunzioni, sicurezza dei lavoratori e riforma innovativa del sistema di contrattazione, il Governo sta dicendo no alle richieste dei lavoratori". Ragioni che per i sindacati sono "inaccettabili. Ascolteremo cosa avrà da dire domani ma è singolare che scelga di dichiarare prima alla stampa ciò che continua a non voler affrontare al tavolo di confronto", concludono. (Com)