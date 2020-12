Ambiente: UniCredit e Treedom insieme per piantare 90.000 nuovi alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit e Treedom insieme per creare la Foresta UniCredit L'iniziativa, ulteriore conferma dell'impegno della Banca in termini di sostenibilità, ridurrà le emissioni di CO2 e coinvolgerà tutti i dipendenti del gruppo UniCredit sigla una collaborazione con Treedom, piattaforma online che consente di piantare alberi a distanza e seguirne la loro crescita online. L'iniziativa - si legge in una nota - darà vita alla Foresta UniCredit, composta da almeno 90.000 nuovi alberi che verranno piantati in Italia, Colombia, Haiti, Kenya, Madagascar e Tanzania. Questa foresta contribuirà a ridurre la le emissioni globali di anidride carbonica di circa 20.542.500 kg nei prossimi dieci anni, pari alle emissioni prodotte da approssimativamente 4.400 auto all'anno. Tutti i dipendenti del gruppo avranno la possibilità di essere coinvolti nel progetto, piantando gratuitamente il proprio albero nella Foresta UniCredit. Inoltre, i colleghi che vorranno piantare più alberi riceveranno uno speciale sconto. (segue) (Com)