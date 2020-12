Ambiente: UniCredit e Treedom insieme per piantare 90.000 nuovi alberi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jean Pierre Mustier, ceo di UniCredit ha così commentato: "Siamo orgogliosi di aderire a questa iniziativa, un ulteriore esempio dell’importante impegno del gruppo in termini di sostenibilità, divenuta ormai parte del nostro DNA. La collaborazione con Treedom, seguita direttamente dal nostro Millennial Board, ci permette di sostenere l'ambiente, sensibilizzando e coinvolgendo i nostri dipendenti nell'importante obiettivo di contrastare il cambiamento climatico. La Foresta UniCredit sarà composta da piante dedicate a tutti i nostri dipendenti, a conferma del nostro essere One Bank". Il progetto è in linea con la Global Week of Climate Action 2019, durante la quale il gruppo ha incoraggiato dipendenti e clienti a condividere idee su ciò che UniCredit può realizzare per fare la differenza. La creazione della Foresta aziendale UniCredit è stato proprio uno dei progetti emersi da questo scambio ed è stata seguita da vicino dal nostro Millennial Board. (Com)