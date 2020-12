Imprese: Cdp entra in Confindustria Energia per sostenere sviluppo sostenibile del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’accordo firmato con Confindustria Energia permetterà di attivare nuove sinergie per promuovere la crescita di un comparto produttivo cruciale dal punto di vista economico e occupazionale, che è anche leva strategica per il futuro in termini di sostenibilità”, ha commentato Palermo, sottolineando che Cdp incoraggia una crescita sostenibile e inclusiva in linea con gli obiettivi per il clima e l'energia 2030 promossi dall'Unione europea. “Cassa è impegnata costantemente per il territorio e l’ambiente con soluzioni rivolte agli enti locali, alle imprese e mediante le società partecipate, per supportare la ricerca di nuove forme produttive a basso impatto ambientale, l’adozione di fonti di energia alternative e rinnovabili, l’efficientamento delle infrastrutture sul territorio”, ha detto. L’accordo, ha continuato Giuseppe Ricci, conferma la capacità degli stakeholder nazionali di fare sistema nella consapevolezza che la sostenibilità è e sarà leva per lo sviluppo di nuovi modelli di business e per la crescita del nostro paese. “In un contesto di grande trasformazione come quella che sta attraversando l’industria energetica, la sinergia tra Confindustria Energia e Cdp potrà contribuire alla realizzazione di investimenti strategici e sostenibili, restituendo prospettive incoraggianti per il nostro paese e per il suo tessuto produttivo e industriale”, ha detto. (Com)