Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), per il terzo anno consecutivo attivo piano freddo municipale

- Per il terzo anno consecutivo il Municipio Roma VIII attiva il piano freddo municipale. "Abbiamo deciso di accelerare i tempi e aprire per primi a Roma uno spazio adeguato al ricovero di chi si trova oggi in strada ad affrontare l'arrivo dell'inverno e il mal tempo di questi giorni". Lo scrive su Facebook il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Un obiettivo condiviso con l'Istituto San Michele che anche quest'anno ha aderito a una iniziativa mettendo a disposizione i locali e condividendo la necessità urgente in attesa di un piano comunale che ancora non vede luce - aggiunge Ciaccheri -. Un primo impegno condiviso con il neo Presidente dell'Asp San Michele Luca Petrucci appena insediato e che con Il segretario generale Claudio Panella e la sua squadra ha voluto aprire con noi le porte del servizio. L'assistenza sarà curata dalla Cooperativa Ambiente e Lavoro e gli ospiti avranno a disposizione un luogo per trascorrere la notte, una cena, servizi igienici e spazi di socializzazione, e assieme a questo un monitoraggio sanitario anti Covid-19 e un servizio di assistenza psicologica nonché una collaborazione attiva con Sant'Egidio Onlus e la rete Municipio solidale. Insieme alla nostra assessora Alessandra Aluigi abbiamo visitato gli spazi che già da oggi sono disponibili per ospitare 16 persone senza fissa dimora che potranno accedervi tramite la sala operativa sociale che risponde al numero verde 800.440.022 (attivo h24) oppure anche attraverso segnalazioni dirette dai nostri servizi sociali territoriali. Un primo passo per un esigenza che coinvolge a Roma centinaia di persone che ancora di più oggi avrebbero bisogno di un programma d'accoglienza all'altezza di una metropoli. In un giorno dedicato di solito alla famiglia, quello dell’8 dicembre, scegliamo - conclude Ciaccheri - di stare qua, perché l'impegno a essere comunità lo dobbiamo soprattutto a chi non deve rimanere solo". (Com)