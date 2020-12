Regno Unito: Agenzia del farmaco, no a vaccino Covid per persone con "significativa" predisposizione allergica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia del farmaco britannica (Mhra) ha emesso un'allerta contenente un invito a non ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech anti Covid-19 per tutti coloro che hanno una "significativa" predisposizione allergica. L'invito arriva in seguito a due distinti episodi di membri del personale sanitario che hanno ricevuto il preparato nella giornata di ieri e hanno presentato importanti reazioni allergiche. Il Regno Unito è stato il primo Paese al mondo ad approvare il preparato Pfizer/BioNTech, ed ha iniziato nella giornata di ieri il programma di vaccinazione su tutto il territorio nazionale, partendo da case di riposo e personale sanitario. (Rel)