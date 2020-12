Brexit: Regno Unito, "periodo di grazia" garantito ai fornitori dei supermercati in Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro britannico per i Rapporti con il parlamento Micheal Gove dovrebbe annunciare nella giornata di oggi che le principali catene di supermercati operanti nel Regno Unito dovrebbero essere autorizzate a continuare a rifornire i propri punti vendita in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna senza particolari controlli sul Mare d'Irlanda a partire dal primo gennaio, indipendentemente dal se si riesca a raggiungere un accordo commerciale post-Brexit. E' quanto riferisce la stampa britannica, secondo cui i dettagli dell'accordo saranno resi noti più tardi nella giornata di oggi alla Camera dei comuni. Da quanto già emerso, questo "periodo di grazia" potrebbe durare alcuni mesi prima che un più stringente regime di controlli venga introdotto, come previsto dall'accordo sulla Brexit siglato lo scorso anno tra Regno Unito e Unione europea. In precedenza vi erano stati timori che l'attuazione pedissequa dell'accordo avrebbe spinto gli agenti doganali a controllare ogni singolo oggetto in transito tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con l'esempio limite di un ipotetico panino preconfezionato con prosciutto e formaggio che avrebbe avuto bisogno di due distinti certificati sanitari per ogni ingrediente, per un totale di sei. (segue) (Rel)