Brexit: Regno Unito, "periodo di grazia" garantito ai fornitori dei supermercati in Irlanda del Nord (2)

- Secondo il nuovo accordo, sarà permesso ad agenti europei di essere presenti a Belfast, in Irlanda del Nord, per aiutare i commercianti ad abituarsi al nuovo sistema, il quale prevede controlli all'arrivo della merce in modo da evitare barriere e confini "fisici" con la Repubblica d'Irlanda. La presenza di un ufficio dell'Unione europea a Belfast rappresenta un'inversione di marcia rispetto alla precedente posizione del governo in materia, in quanto aveva sinora precedentemente negato all'Unione il permesso di aprirne uno in Irlanda del Nord. In seguito al raggiungimento di tale accordo, il governo annuncerà la rinuncia alle parti della contestata legge sul mercato interno che avrebbero permesso a Downing Street di violare unilateralmente il diritto internazionale, infrangendo l'accordo sulla Brexit siglato nel 2019 nella parte che concerne i confini irlandesi. (Rel)