Pa: Capone (Ugl) su sciopero, rispettiamo i milioni di lavorare che hanno perso tutto

- Il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, in una nota dichiara: "Il supporto dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, nel confermare lo sciopero del pubblico impiego, rischia di aumentare e fomentare lo scontro sociale tra i lavoratori garantiti e chi, al contrario, con la pandemia da Covid-19 ha perso ogni certezza, anche salariale. Oltretutto - prosegue - indire lo sciopero di alcuni settori pubblici, come quello sanitario, vuol dire rallentare l'assistenza ai cittadini e creare solo confusione in un periodo così delicato come quello che stiamo attraversando. Scioperare è lecito ma bisogna anche capire che ci sono momenti in cui non è opportuno e sconveniente. L'Italia sta combattendo una battaglia ben più grave, ovvero quella di garantire aiuti, sostegno e lavoro a milioni di persone che lo hanno perso a causa del Covid-19. A volte - conclude Capone - fare un passo indietro per umanità è segno di intelligenza e non di debolezza". (Com)