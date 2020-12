Brexit: Merkel, non mi aspetto decisione rapida su accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato oggi al Bundestag di non aspettarsi una decisione rapida sull'accordo commerciale tra Regno Unito e Ue per il dopo Brexit, oggetto dell'incontro terranno questa sera la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro britannico, Boris Johnson. In particolare, Merkel ha affermato: “Vi è ancora una possibilità di intesa, ma non credo che domani sapremo se ce la faremo o no, almeno non posso prometterlo”. La cancelliera ha quindi evidenziato che l'Ue è preparata anche fallimento dei negoziati con il Regno Unito. “Perché una cosa è chiara: l'integrità del mercato interno deve essere preservata”, ha sottolineato Merkel, secondo cui al centro delle trattative vi è la concorrenza leale. A tal riguardo, la cancelliera ha affermato: “La questione della concorrenza leale in sistemi giuridici divergenti è in realtà la grande domanda alla quale abbiamo bisogno di risposte soddisfacenti”. (Geb)