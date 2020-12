Ambiente: Ungheria, ministro Innovazione nega veto a obiettivi climatici europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria mira a un accordo equo sugli obiettivi climatici dell'Unione europea, ma vuole mantenere il costo delle bollette basso. Lo ha detto il ministro dell'Innovazione ungherese, Laszlo Palkovics, intervistato dal portale "Mandiner". Interrogato sulla possibilità che Budapest ponga un veto non solo sul bilancio Ue per il periodo 2021-2027, ma anche sugli obiettivi climatici dell'Unione, il ministro nega. L'Ungheria non deve preoccuparsi della sua capacità di ridurre le emissioni del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, ma considera iniquo che l'Ue mantenga aspettative maggiori nei confronti dei Paesi membri meno ricchi e con un retroterra storico differente dall'Europa occidentale. "Proporremo un taglio del 40 per cento delle emissioni per tutti gli Stati membri entro il 2030 e che il restante 15 per cento sia soddisfatto dall'Ue nel suo complesso", ha detto Palkovics. (segue) (Vap)