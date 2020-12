Ambiente: Ungheria, ministro Innovazione nega veto a obiettivi climatici europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo ungherese vuole anche proporre la cancellazione del piano di standardizzazione dei prezzi del carbone in Europa per poter mantenere basso il costo delle bollette. "I redditi in Occidente, in Germania per esempio, sono molto diversi da quelli ungheresi. Sarebbe ingiusto perequare i costi per la tutela del clima sulle famiglie dei due Paesi", ha dichiarato il ministro. Per gli ungheresi questo si tradurrebbe "in bollette molto più alte". A suo avviso l'Ue dovrebbe offrire ai Paesi dell'ex blocco sovietico fondi aggiuntivi per la modernizzazione dei loro settori energetici. (Vap)