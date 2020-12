Imprese: Eni e Saipem siglano memorandum per progetti decarbonizzazione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amministratori delegati di Eni e Saipem, Claudio Descalzi e Stefano Cao, hanno firmato oggi un memorandum d’intesa per cooperare nell’identificazione e ingegnerizzazione di iniziative e progetti di decarbonizzazione in Italia: in particolare, le società intendono individuare possibili opportunità di collaborazione nell’ambito della cattura, trasporto, riutilizzo e stoccaggio della CO2 prodotta da distretti industriali nel territorio italiano. Stando al relativo comunicato stampa, l’obiettivo è contribuire al processo di decarbonizzazione di intere filiere produttive, come quelle energy intensive, con un’azione concreta e rapida per la lotta al cambiamento climatico e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2 a livello nazionale, europeo e mondiale. Con il memorandum, prosegue la nota, Eni e Saipem valuteranno anche la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea nel contesto della green deal strategy, proponendo il possibile inserimento di specifiche iniziative nell’ambito del piano di utilizzo dei fondi destinati a sostenere gli Stati membri dell’Unione nella fase post Covid-19. L’intesa sarà eventualmente oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto dei profili regolatori applicabili, ivi inclusi quelli in materia di operazioni tra parti correlate. (segue) (Com)