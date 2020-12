Francia: governo, rischio terza ondata di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia c'è il rischio di una terza ondata di coronavirus. Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ai microfoni dell'emittente televisiva "Cnews". "Questo rischio esiste e penso che i francesi l'abbiano compreso", ha spiegato. Attal ha poi ricordato che il presidente Emmanuel Macron ha riunito un Consiglio di difesa sanitaria questa mattina per esaminare la situazione e "prendere le decisioni che si impongono". Il 15 dicembre la Francia dovrebbe entrare in una nuova fase, con la riapertura di musei, teatri, bar e ristoranti. Vista la presenza ancora forte del coronavirus sul territorio francese, Attal non ha escluso che ci potrebbe essere una modifica alle misure previste. Se "bisogna adattare questa seconda tappa che era stata annunciata, ovviamente lo faremo", ha spiegato.(Frp)