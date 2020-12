Mediterraneo: Sereni, da Med dialogue importante riflessione sul futuro della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta Med-Dialogue si è confermato il principale strumento di soft power del nostro Paese e l’evento-chiave per la riflessione sul futuro del Mediterraneo allargato: lo ha scritto, in un intervento su "Avvenire", la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, tracciando un bilancio della VI edizione del Med-Dialogue che, nonostante il formato virtuale imposto da Covid-19, ha annoverato tra il 25 novembre e il 4 dicembre circa 50 eventi con 235 panelist, 40 mila partecipanti dal vivo e quasi 4milioni visualizzazioni. All’evento hanno preso parte quasi tutti i capi delle principali organizzazioni internazionali e i ministri degli Esteri del Mediterraneo e Medio Oriente, oltre a quelli dei principali Paesi. “La comunità di Med raccoglie ormai migliaia di politici, economisti, leader religiosi, imprenditori, esperti, giornalisti, rappresentanti della società civile. La cifra dell’evento è stata, e non poteva essere altrimenti, l’impatto della crisi pandemica che ha obbligato tutti noi a ripensare alcuni paradigmi fondamentali della nostra azione anche in politica estera come sicurezza, prosperità, migrazioni, cultura e società civile. Passato, presente e, finalmente, futuro sono stati la chiave di lettura di questo Med, in cui sono emerse testimonianze e progetti, e un’enorme energia che sta anche all’Italia e all’Europa incanalare verso un futuro di sicurezza e prosperità condivise”. (Res)