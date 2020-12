Tlc: Gubitosi (Tim), Timvision si è dimostrata all'altezza delle aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Timvision "ha dimostrato di essere all'altezza delle aspettative". Lo ha affermato l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, in occasione della presentazione del palinsesto di Timvision. "Siamo la piattaforma più ricca in Italia grazie agli accordi con Disney, con Netflix, Amazon, Discovery e tantissimi altri, e grazie alle produzioni che fa da sola", ha sottolineato Gubitosi. "Abbiamo ambizione di coprire quelle nicchie che interessano ad ampi strati del pubblico e risultano non coperte da altri, in particolare dai produttori internazionali. Il mio augurio sentito – ha aggiunto – è quello di rivederci tra un anno per parlare dei successi" di Timvision nel 2021, "perché anche questo sarà un anno impegnativo. Si preannuncia un anno sfidante – ha sottolineato Gubitosi – perché le ambizioni sono alte, ma con un team con delle capacità e degli asset già provati, per cui la strada credo sia già ben tracciata. Si tratta di percorrerla con la stessa determinazione, con la stessa ambizione e la stessa voglia di successo" che c'è stata nel 2020.(Rin)