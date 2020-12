Imprese: Sace, al via garanzia per gli assicuratori del credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace annuncia l’avvio dell’operatività di garanzia in favore degli assicuratori del credito di breve termine, così come prevista dal decreto Rilancio. Stando al relativo comunicato stampa, l’assicurazione dei crediti a breve termine - concessa dalle compagnie assicurative operanti nel mercato e che consiste nella copertura dei rischi di mancato pagamento dei crediti commerciali, concessi con dilazioni fino a 24 mesi - consente di aumentare il livello di liquidità delle imprese acquirenti permettendo di dilazionare nel tempo i pagamenti, e aiuta i fornitori nella gestione del portafoglio crediti attraverso un monitoraggio continuativo della qualità creditizia dei partner commerciali. Si tratta dunque di uno strumento particolarmente rilevante in un ciclo avverso come l’attuale, in cui le tensioni sulla liquidità indotte dall’emergenza Covid-19 si stanno traducendo in un forte aumento dei rischi di mancato incasso. In questa logica, con l’obiettivo di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, prosegue la nota, Sace è stata autorizzata a concedere in favore delle degli assicuratori del credito di breve termine una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali. La garanzia copre gli indennizzi per insoluti relativi a fatture emesse dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo complessivo di 2 miliardi di euro. La garanzia pubblica di Sace, controgarantita dallo Stato italiano, offre in questo modo una leva importante agli assicuratori del credito mitigando il rischio che la congiuntura avversa possa tradursi in una riduzione della copertura assicurativa dei crediti commerciali e che i pagamenti dilazionati siano sostituiti da pagamenti a vista. (Com)