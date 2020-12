© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, ha annunciato nell'Aula della Camera che voterà "in dissenso" rispetto al proprio gruppo sulla riforma del Mes. Brunetta, in occasione della discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020, ha ribadito: "Non voterò contro" la riforma. (Rin)