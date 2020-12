Armenia-Vaticano: presidente Sarkissian riceve nunzio apostolico, focus su rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Armenia, Armen Sarkissian, ha ricevuto l'arcivescovo Jose Avelino Bettencourt, nunzio apostolico della Santa Sede in Armenia, anche se con residenza a Tbilisi. Lo ha riferito l'ufficio stampa della presidenza, secondo cui si è parlato di rapporti bilaterali e dell'approfondimento della cooperazione che si basa sulla comunanza del patrimonio culturale e spirituale. Il nunzio ha dichiarato di essere in Armenia come rappresentante di papa Francesco e come amico dell'Armenia e ha espresso le sue condoglianze al presidente armeno per le perdite umane nella recente guerra del Nagorno-Karabakh, affermando che il Pontefice, che ha legami unici con l'Armenia e gli armeni, ha sottolineato la necessità di stabilire la pace fin dai primi giorni del conflitto. Le parti hanno anche discusso della situazione postbellica in Armenia e nella regione del Nagorno-Karabakh, in particolare sulla conservazione del patrimonio spirituale, storico e culturale armeno. (segue) (Rum)