Armenia-Vaticano: presidente Sarkissian riceve nunzio apostolico, focus su rapporti bilaterali (2)

- Il presidente Sarkissian e l'arcivescovo Bettencourt hanno anche discusso del ritorno dei prigionieri di guerra armeni e dei civili catturati dall'Azerbaigian. Il presidente armeno ha accolto favorevolmente ogni sforzo compiuto in questa direzione e ha dichiarato di aver indirizzato una lettera al presidente russo, Vladimir Putin, per chiedere la sua assistenza nella soluzione della questione in qualità di mediatore, nonché di aver più volte sollevato il problema del ritorno immediato dei prigionieri di guerra con i leader dei Paesi internazionali partner dell’Armenia. Sarkissian ha dichiarato che continuerà a impegnarsi in questi sforzi e a utilizzare tutte le opportunità possibili per raggiungere quest’obiettivo. (Rum)