Sardegna: barca acquistata con fondi pubblici, denunciati dalla Finanza due responsabili di una società

- Avevano acquistato una barca a vela del valore di oltre 200mila euro utilizzando dei fondi pubblici che doveva essere utilizzata per creare un centro polifunzionale per l'organizzazione di corsi professionali di vela, il noleggio e la locazione di imbarcazioni nonché escursioni, con e senza skipper, all'interno dell'Area marina protetta isola dell'Asinara. Il progetto prevedeva anche l'assunzione di un giovane di età inferiore ai 29 anni. Di fatto, però, i responsabili di una società con sede nel Sassarese utilizzavano l'imbarcazione per scopi privati. Lo hanno appurato i finanzieri della Sezione Operativa Navale di Alghero. La società finita nel mirino della Guardia di Finanza aveva ottenuto dalla Regione autonoma della Sardegna il rimborso del 50percento del costo dell'imbarcazione, ovvero 103.875euro, perché è risultata aggiudicataria di fondi pubblici messi a disposizione per la realizzazione di un progetto volto alla crescita economica del territorio e basato sul rispetto, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali di cui alla rete "Natura 2000" e, in particolare, del Sito di importanza comunitaria e della Zona di protezione speciale dell'isola dell'Asinara. (segue) (Rsc)