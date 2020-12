Sardegna: barca acquistata con fondi pubblici, denunciati dalla Finanza due responsabili di una società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine dei finanzieri ha svelato, però, una realtà totalmente diversa. Infatti, è emerso che l'iniziativa economica, ovvero l'acquisto dell'imbarcazione finanziata con fondi pubblici, non era stata innanzitutto realizzata nei tempi e nei modi concordati con la Pubblica amministrazione in quanto, durante il consistente lasso temporale intercorso tra la data di ammissione al finanziamento e la cessazione definitiva dell'attività commerciale, i responsabili non hanno realizzato in concreto alcuna significativa attività d'impresa ma, soprattutto, non sono state conseguite le finalità previste dal Fondo europeo di sviluppo regionale, con la sostanziale distrazione delle risorse pubbliche rispetto agli obiettivi per il quali il contributo era stato riconosciuto. In pratica, la nuova e moderna barca a vela veniva utilizzata esclusivamente per attività private di tipo turistico-ricreativo e, in numerose circostanze, le Fiamme gialle sono riuscite a documentarne anche la partecipazione a competizioni veliche di carattere sportivo provando, difatti, la mancata realizzazione dell'obiettivo originario, ovvero quello di promuovere lo sviluppo turistico sostenibile delle aree protette e l'incremento dei posti di lavoro previsti. (segue) (Rsc)