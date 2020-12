Sardegna: barca acquistata con fondi pubblici, denunciati dalla Finanza due responsabili di una società (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri hanno proceduto a denunciare i due responsabili per il reato di malversazione ai danni dello Stato, ovvero per non aver utilizzato, per lo scopo cui erano destinati, i fondi pubblici ricevuti. Dagli sviluppi delle indagini, nei confronti della società commerciale che gestiva l'unità da diporto, sono emerse inoltre numerose incongruenze ai fini dell'Iva, segnalate all'Agenzia delle entrate. Sono state riscontrate violazioni amministrative, con sanzioni per oltre 50mila euro, che hanno già trovato conferma da parte del Tribunale ordinario di Sassari. La complessa attività investigativa svolta dalle Fiamme gialle ha consentito di svelare che i due avevano formalizzato un contratto di cessazione di azienda e, di conseguenza, dell'attività dell'imbarcazione, mai comunicato all'Amministrazione regionale sviando, così, l'esercizio delle funzioni di controllo in merito alla realizzazione degli obbiettivi da perseguire grazie al finanziamento ricevuto. Per questo, la Magistratura contabile ha condannato in solido entrambi i responsabili al pagamento, a titolo di risarcimento del danno a favore della Regione, della somma di 103.875 euro, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi a decorrere dalla data dell'erogazione del finanziamento fino alla pubblicazione della citata sentenza. (Rsc)